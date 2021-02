Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebe entwenden mehrere Fahrzeugteile an einem Pkw in Namborn

St. Wendel (ots)

Am Samstag wurden zwischen Mitternacht und dem späten Vormittag in Namborn in der Jahnstraße an einem blauen BMW mehrere Fahrzeug-und Zubehörteile wie Schweller und Zierleisten entwendet. Das Fahrzeug war an der Straße geparkt. Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel, Tel. 06851-8980

