Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Oberkirchen

Freisen (ots)

Am Montag, 01.02.2021, wurde versucht in ein Wohnhaus im Nelkenweg einzubrechen. Hier verschaffte sich ein Täter im Zeitraum zw. 14.00 Uhr und 14.25 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu einer Wohnung. Zu einem Diebstahl ist es letztendlich dann nicht gekommen, da der Täter durch die Rückkehr von Berechtigten wohl gestört wurde und daraufhin durch den Garten des Anwesens flüchtete. Die Polizei St. Wendel erhofft sich Zeugen, die auffällige Personen in diesem Bereich vor der Tag bemerkt haben, bzw. eine Person von dort weglaufen gesehen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell