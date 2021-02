Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einem Verletzten im "Verkehrskreisel" bei Theley

Tholey (ots)

Am Montag, 01.02.2021, gg. 06.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Verkehrskreisel der L 147 zw. Theley und Primstal, der sich in Höhe der dortigen Auffahrt zur BAB A 1 befindet.. Dort wollte ein PKW-Fahrer aus St. Wendel mit seinem PKW den o.g. Verkehrskreisel befahren. Aus derzeit noch nicht sicher bekannten Gründen fuhr er hierbei geradeaus durch den Verkehrskreisel und stieß letztendlich gegen ein Eisenmonument, das in der Mitte des Kreisels aufgestellt war. Der Mann wurde hierbei verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Die polizeilichen Unfallermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Wegen des Verkehrsunfalls kam es im dortigen Bereich teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell