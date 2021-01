Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an einem PKW in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 27.01.2021, wurde in der Straße " Alter Woog" auf dem einem Parkplatz "an der Stadtmauer" ein PKW beschädigt. An diesem PKW, einem weißen Fiat-Transporter, wurden mit brachialer Gewalt beide Scheibenwischer der Frontscheiben abgerissen. Die Tatzeit kann zw. 06.30 Uhr und 15.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen können.

