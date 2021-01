Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer verletzten PKW-Fahrerin in Marpingen

Marpingen (ots)

Am Montag, 25.01.2021, gg. 05.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Alsweiler Straße. Dort befuhr ein PKW-Fahrer aus St. Wendel die Alsweiler Straße in Rtg. Urexweiler. Bei winterlichen Straßenverhältnissen verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Begrenzungspfosten, dann kam er wieder zurück auf die Fahrbahn und stieß dort aber frontal gegen den PKW einer entgegenkommenden PKW-Fahrerin aus dem Landkreis Neunkirchen. Diese PKW-Fahrerin wurde bei diesem Verkehrsunfall verletzt. Die Unfallursache dürfte in einer nicht angepassten Geschwindigkeit bei winterlichen Verkehrsverhältnissen liegen. An beiden Fahrzeugen entstanden massive Sachschäden, so dass diese abgeschleppt werden mussten. Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es in diesem Streckenabschnitt zudem auch zu Verkehrsbehinderungen.

