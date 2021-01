Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Güdesweiler

Oberthal (ots)

Am Samstag gegen 14:45 Uhr kam es auf der Landstraße 319 zwischen Oberthal und Güdesweiler zu einem Zusammenstoß zwischen einem blauen Pkw der Marke Audi eine einem bislang nicht bekannten roten Pkw. Die beiden Fahrzeuge fuhren auf der Landstraße in entgegengesetzter entgegengesetzter Richtung und stießen in einer Rechtskurve jeweils mit dem linken Außenspiegel zusammen. Der rote Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

