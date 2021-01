Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Einfamilienhaus in Hasborn

Tholey (ots)

Am Samstag zwischen ca. 18:30 Uhr und ca. 21:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Der oder die Täter durchstachen mit einem Gegenstand die Doppelglasscheibe der Terrassentür, wodurch er / sie den Türgriff öffnen und ins Haus gelangen konnte(n). Hier wurden in nahezu allen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Aus dem Büro wurde ein Aluminiumkoffer samt Inhalt entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können bzw. die Auffälligkeiten in diesem Bereich bemerkt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell