Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrraddiebstahl am Bahnhof in St. Wendel

St. WendelSt. Wendel (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurde einem 31-jährigen Namborner sein Fahrrad am Bahnhof in St. Wendel entwendet. Der Rahmen des Citybikes ist silberschwarz mit blauen Streifen. Der Eigentümer hatte es ungesichert gegenüber dem Bahnhofskiosk abgestellt. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

