Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen in Oberthal

OberthalOberthal (ots)

Am Mittwoch, 06.01.2021, gg. 13.55 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Hauptstaße/Osenbachstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem letztendlich 3 Personen verletzt wurde. Bei dem Verkehrsunfall wollte eine PKW-Fahrerin aus St. Wendel von der Hauptstraße kommend in die Osenbachstraße abbiegen. Bei diesem Abbiegen verlor sie ohne Beteiligung andere Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr ungebremst gegen ein Verkehrsschild und kam anschließend erst an einer Mauer zum Stehen. Hierbei wurde sowohl die Fahrerin, wie auch die beiden 2 Mitinsassinnen, leicht verletzt. Der PKW wurde stark beschädigt. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

