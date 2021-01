Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Drehkreuz am Schaumbergturm beschädigt

TholeyTholey (ots)

Vermutlich im Zeitraum vom 31.12.2020 bis 01.01.2021 wurde das Drehkreuz, durch welches man zum Schaumbergturm in Tholey gelangt, von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Hierbei wurde der Metallbolzen des Drehkreuzes von den Tätern durch starkes Drehen entgegen der Drehrichtung abgebrochen, sodass das Drehkreuz in beide Richtungen gedreht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell