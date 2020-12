Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Hasborn

TholeyTholey (ots)

Am Sonntag, 27.12.2020, kam es zw. 13.00 Uhr und 13.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfallflucht in der Römerstraße. Dort befuhr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer die Römerstraße in Rtg. Überroth. Hierbei stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota-Yaris und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund der vorgefundenen Teile des verursachenden PKW's dürfte es sich hierbei um einen graufarbenen PKW der Marke Ford handeln. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

