Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Rad- bzw. Hofladers an einem Pferdehof in Steinberg-Deckenhardt, Zeugen werden gesucht

Oberthal, OT Steinberg-Deckenhardt, Deckenhardter StraßeOberthal, OT Steinberg-Deckenhardt, Deckenhardter Straße (ots)

In der Zeit von Samstag, den 26.12.2020, 14:30 Uhr und Sonntag, den 27.12.2020, 14:00 Uhr kam es an einem Hofgut bzw. Pferdehof in der Deckenhardter Straße in Steinberg-Deckenhardt zu einem Diebstahl, bei dem ein Rad- bzw. Hoflader durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Des Weiteren wurde auch ein Pferdeanhänger gestohlen, welcher wieder auf dem P+R-Parkplatz an der BAB62 in Freisen aufgefunden werden konnte. Bei dem Hoflader handelt es sich um einen Schäffer Lader (Hersteller), Typ: 20225, Farbe: rot, Baujahr: 2007, Motor-Nr.: 6U4180, D1105-ES-02 Motortyp. Die linke Seite des Radladers ist aufgrund eines Sturzes stark zerkratzt, des Weiteren ist eine Palettengabel mit einem Heuballengreifer installiert.

Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel, unter Tel.: 06851-898-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell