Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Hochsitz bei Oberlinxweiler beschädigt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Nachmittag des 24.12. wurden an einem Hochsitz westlich der Ortsrandlage von St. Wendel-Oberlinxweiler Beschädigungen festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um zwei Einschusslöcher handeln. Der Tatzeitraum kann auf die vergangenen drei Wochen eingegrenzt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

