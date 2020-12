Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzen in Theley

TholeyTholey (ots)

Am Freitag, 18.12.2020, gg. 19.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten in der Birkenfelder Straße. Dort befuhren 2 PKW's hintereinander die Birkenfelder Straße in Rtg. Selbach. Als der erste PKW dann nach rechts in einen Feldweg abbiegen wollte, bemerkte dies die nachfolgende PKW-Fahrerin zu spät. Sie fuhr auf diesen PKW, kam dabei aber noch nicht zum Stehen, sondern stieß auch noch gegen ein Verkehrsschild und eine Gartenmauer. Die Fahrerin wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Verkehrsunfall abgeschleppt werden. Wegen des Verkehrsunfalls kam es im dortigen Bereich kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

