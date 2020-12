Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verbotene Ansammlung von Nikoläusen auf Zweirädern

St. Wendel / NohfeldenSt. Wendel / Nohfelden (ots)

Am Samstagnachmittag gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein, wonach eine fast 40 köpfige Motorradgruppe in der eine Vielzahl von Fahrern als Nikoläuse verkleidet sind durch die Stadt unterwegs sind. Zunächst konnten Einige am Ende der motorisierten Gruppe durch ein Kdo der PI St. Wendel angehalten und kontrolliert werden. Nach deren Auskunft waren sie auf eine "Weihnachtstour" zum Bostalsee unterwegs. Die angehaltenen wurden auf die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften hingewiesen. Am Samstagnachmittag gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein, wonach eine fast 40 köpfige Motorradgruppe in der eine Vielzahl von Fahrern als Nikoläuse verkleidet sind durch die Stadt unterwegs sind. Zunächst konnten Einige am Ende der motorisierten Gruppe durch ein Kdo der PI St. Wendel angehalten und kontrolliert werden. Nach deren Auskunft waren sie auf eine "Weihnachtstour" zum Bostalsee unterwegs. Die angehaltenen wurden auf die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften hingewiesen. Einige Zeit später wurde der Polizei erneut durch mehrere Beschwerdeführer über die Machenschaften der Gruppe am Bostalsee informiert. Hier machten die Kradfahrer auf einem Parkplatz am See "Wheelie's und verhielt sich angeblich auch nicht Corona-Konform. Kurz darauf verließ die Gruppe den See in Richtung St. Wendel, wo erneut Beschwerden vom Parkplatz McDonalds gemeldet wurden. Aufgrund des Verdachtes der unerlaubten Ansammlung wurde die nur noch ca. 15-köpfige Nikolaus-Gruppe kontrolliert. Die Teilnehmer müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen des Verstoßes gg. die aktuelle Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Konsequenzen ihres Handelns tragen. Zudem wurde ein Motorrad festgestellt, dass mit einem falschen Kennzeichen versehen worden war und durch einen Fahrer ohne Fahrerlaubnis geführt wurde. Diesen Nikolaus erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL (MHW)

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell