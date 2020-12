Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Landstraße zw. St. Wendel und Werschweiler wegen Unfall mit Sattelzug längere Zeit gesperrt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Montag, 14.12.20, gg. 20.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall durch einen Schwertransport der zw. St. Wendel und Werschweiler unterwegs war. Der Sattelzug, der schwere Ladung transportierte, wollte aus einem Waldweg kommend nach rechts auf die L 131 einfahren. Beim Befahren des dortigen Kurvenbereichs kam der Sattelzug geringfügig von der Fahrbahn ab und rutschte in den Bereich der dortigen Böschung. Von dort konnte der Fahrer den Sattelzug nicht mehr selbst herausfahren, so dass dieser letztendlich mit einem Spezialfahrzeug geborgen werden musste. Bei dem Verkehrsunfall entstanden Sachschäden. Wegen des abgerutschten Sattelzugs und dessen Bergung mussste die L 131 zw. St. Wendel und Werschweiler längere Zeit voll gesperrt werden. Es kam dort zu Verkehrsbehinderungen.

