Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall mit LKW in Bliesen verletzt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Montag, 14.12.2020, gg. 09.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der St. Wendeler Straße. Dort war ein Fahrradfahrer aus der Gemeinde Oberthal mit seinem Fahrrad auf der St. Wendeler Straße in Rtg. St. Wendel unterwegs. Als er sich in Höhe der Einmündung Hungerthalstraße befand, wurde er vom Außenspiegel eines nachfolgenden LKW'S gestreift. Hierdurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich. Der LKW-Fahrer hatte den Fahrradfahrer nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen, wodurch es dann zu dem Verkehrsunfall gekommen war. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

