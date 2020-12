Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalen im Hundeheim in Bliesen

St. WendelSt. Wendel (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Samstag hebelten wohl mehrere Personen ein Fenster im Vereinsheim des Hundesportvereins Bliesen in der Verlängerung der Straße Auf dem Schänzchen auf. Im Anschluss kletterten sie in die Räumlichkeiten, tranken mehrere Flaschen Bier und bereiteten sich eine Gulaschsuppe zu, welche in der Tiefkühltruhe des Vereinsheims gelagert wurde. Alle Personen flüchteten dann unerkannt. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

