Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl im Globus Baumarkt in St. Wendel

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Samstag gegen 14:30h stecke eine ca. 30 Jahre alte, männliche Person im Globus Baumarkt mehrere Gegenstände in seine Jackentasche und drängte sich an der Kasse an den wartenden und zahlenden Kunden vorbei. Als beim Passieren der Kassenzone ein akustischer Alarm ausgelöst wurde, rannte der Dieb zum Eingang und schließlich auf den Parkplatz. Zwei Mitarbeiter, die sich zufällig vor dem Eingang befanden, rannten dem Mann hinterher. Einer konnte den Täter an der Jacke packen. Hierbei fielen beide zu Boden. Der Dieb entledigte sich anschließend seiner Jacke und dem Diebesgut und flüchtete Richtung Eisenbahnstraße. Der couragierte Mitarbeiter verletzte sich durch den Sturz leicht. Der Täter soll eine graublaue Jeans getragen haben und kurze, blondbraune Haare habe. Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. 06851-8980

