Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kurioser Einbruch in eine Gaststätte in Theley

TholeyTholey (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 10.12.20 wurde in eine Gaststätte an der Sport und Kulturhalle Theley in der Toni-Lermen-Straße eingebrochen. Dort verschafften der oder die unbekannten Täter sich durch ein Herauslösen eines Fensters aus dem Fensterrahmen auf derzeit nicht genau feststehenden Art und Weise Zugang zu der Gaststätte. In der Gaststätte selbst wurde anschließend allerdings nichts entwendet. Der einzige Gegenstand, der nach dem Einbruch fehlte, war das o.g. Metallfenster. Dieses konnte bisher auch nicht aufgefunden werden. Die Gründe für die Mitnahme des Fensters sind bisher rätselhaft. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können bzw. denen unter Umständen das graufarbene Fenster in der Nähe aufgefallen ist.

