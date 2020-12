Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Tholey

TholeyTholey (ots)

Am Mittwoch, 09.12.20,gg. 19.00 Uhr, wurde festgestellt, dass in der Metzer Straße ein grauer VW-Golf beschädigt worden war. An dem Fahrzeug, das auf der o.g. Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde hierbei der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund von gefundenen Fahrzeugteilen zu urteilen, dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen schwarz-farbenen PKW der Merke VW handeln. Der Unfallzeitraum steht derzeit noch nicht genau fest. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

