Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Verletztem auf der BAB A 1 bei Hasborn

TholeyTholey (ots)

Am Mittwoch, 09.12.20, gg. 07.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB A 1 zw. den Anschlussstellen Primstal und Hasborn in Fahrtrichtung Saarbrücken. An einer dortigen Baustelle wird der Verkehr derzeit auf eine Fahrspur verengt. In diesem Zusammenhang mit dem notwendigen Einfädeln auf die verbliebene Fahrspur kam es dort zu einem Verkehrsunfall zweier PKW-Fahrer. Hierbei fuhr letztendlich ein Renault-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Fiat-Fahrer auf, wobei der Fahrer des Fiat verletzt wurde. Da das Unfallgeschehen von den Unfallbeteiligten unterschiedlich geschildert wurde, sucht die Polizei St. Wendel neutrale Zeugen, die Angaben dem Unfallhergang machen können.

