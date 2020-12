Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Taschendiebstähle im Zuständigkeitsbereich der Polizei St. Wendel

TholeyTholey (ots)

In der letzten Zeit wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizei St. Wendel vermehrt Diebstähle von Geldbeuteln in Supermärkten gemeldet. Dabei hatten es der oder die Täter nicht nur auf Geldbeutel abgesehen, sondern auch auf andere Gegenstände wie etwa Ausweismäppchen.

Zu einem solchen Fall ist es am Montag, 30.11.2020, in einem Supermarkt in der St. Wendeler Straße in Tholey gekommen.

In diesem Supermarkt war eine Frau aus der Gemeinde Marpingen zw. 10:00 Uhr und 10:45 Uhr zum Einkaufen. Ihre Wertsachen wie Geldbeutel und Mäppchen mit Ausweis und Schlüssel hatte sie in ihrer Handtasche verstaut.

Im Verlaufe des Einkaufs wurde sie dann von einer unbekannten Kundin darauf aufmerksam gemacht, dass ihr soeben von einer weiteren Frau etwas aus der Handtasche gestohlen wurde. Diese Täterin habe sich zusammen mit zwei weiteren Frauen in der Nähe der Frau aus Marpingen aufgehalten. Aufgefallen sei ihr, dass diese 3 Frauen ein südosteuropäisches Aussehen hatten.

Die angesprochene Frau überprüfte umgehend ihre Handtasche und stellte beruhigt fest, dass sich ihr Geldbeutel noch in der Tasche befand. Sie setzte ihren Einkauf weiter fort und merkte dann aber zu Hause, dass ihr Mäppchen mit Ausweisen und Schlüssel aus ihrer Handtasche gestohlen worden war.

Im Anschluss erstattete sie Anzeige bei der Polizei St. Wendel. Die Polizei St. Wendel bittet darum, dass sich Zeugen des Diebstahls melden, insbesondere die o.g. Kundin, welche die Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam gemacht hat.

Anlässlich der o.g. Diebstähle sollten generell aber folgende Verhaltensratschläge möglichst beachtet werden:

Taschendiebe halten sich gerne an Örtlichkeiten auf, wo viele Menschen sind, um Wertsachen wie Handtaschen, Geldbörsen, Einkaufstaschen oder Handys von ihren Opfern zu stehlen. So nutzen Taschendiebe aktuell oft Supermärkte, aber auch Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs für solche Diebstähle.

Seien Sie in solchen Situationen besonders wachsam und vorsichtig.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie angerempelt werden, Ihre Kleidung vermeintlich unbeabsichtigt verschmutzt wird oder Sie bei der Orientierung helfen sollen. Dies könnten Ablenkungstricks sein, um unbemerkt an Ihre Wertsachen zu gelangen.

Taschendiebe arbeiten häufig auch in Gruppen, wobei ein Komplize die Opfer ablenkt während der andere die Wertgegenstände entwendet.

Nehmen Sie nur unbedingt nötige Geldmittel und Ausweise mit - nicht benötigte Zahlungsmittel und -karten sowie Ausweisdokumente möglichst zu Hause lassen.

Zeigen Sie ihr Bargeld nie offen und bewahren Sie Zahlkarten und PIN immer getrennt voneinander auf.

Tragen Sie Ihre Wertsachen immer nahe am Körper und in unterschiedlichen (Innen-)Taschen. Geldbeutel und Mobiltelefone nie in Gesäßtaschen oder Jacken- und Manteltaschen aufbewahren.

Handtaschen sollten immer geschlossen und mit der Verschlussseite Richtung Körper getragen werden, Rucksäcke vor dem Körper. Wertgegenstände, Taschen, Mäntel und Jacken nie unbeaufsichtigt lassen, z. B. auf dem Tresen, an der Garderobe oder über der Stuhllehne.

Wenn aber ein Diebstahl eingetreten ist, sollte man diesen bei der Polizei anzeigen. Sollten Bankkarten oder Kreditkarten entwendet worden sein, sollten diese schnellstmöglich gesperrt werden.

