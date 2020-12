Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in St. Wendel schwer verletzt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Montag, 30.11.2020, gg. 21.00 Uhr, kam es in der Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Fußgängerin. Dort befuhr eine PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Nohfelden bei Dunkelheit und beginnenden winterlichen Verkehrsverhältnissen die Jahnstraße in Rtg. Urweiler Straße. Gleichzeitig wollte eine 57-jährige Fußgängerin dort die Straße überqueren. Hierbei wurde sie von dem PKW erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der dortige Streckenabschnitt längere Zeit voll gesperrt werden. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls stehen derzeit noch nicht fest. Die Polizei St. Wendel sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell