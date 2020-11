Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Alkoholisierter PKW Fahrer flüchtete nach Unfall

St.WendelSt.Wendel (ots)

Am 29.11.20 um 02:49 Uhr fuhr der Fahrer eines silbernen Audi A4 in eine Baustelle in der Mommstraße Ecke Tholeyer Straße. Anschließend entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Vorfall wurde durch ein Zeuge beobachtet und unverzüglich gemeldet. Wenig später konnte der Fahrer mit seinem beschädigten Fahrzeug fahrend angetroffen werden. Der 23 jährige aus Schiffweiler hatte einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille. Entsprechende Anzeige und Maßnahmen wurden durchgeführt.

