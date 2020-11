Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Dreiste Sachbeschädigung an einem PKW vor der Polizeiinspektion St. Wendel

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Samstag um 20:20 Uhr wurden beide Reifen auf der Beifahrerseite an einem PKW BMW welcher vor der Polizeiinspektion abgeparkt war, platt gestochen. Die Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt in der Polizeiinspektion um eine Anzeige zu erstatten. Die Tat wurde durch einen Zeuge beobachtet der umgehend der Polizei mitgeteilt. Weitere Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion St. Wendel unter 06851/8980 melden.

