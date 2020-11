Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung an einem PKW in St. Wendel/Marpingen

St. Wendel/MarpingenSt. Wendel/Marpingen (ots)

Im Zeitraum vom 27/28.11.2020 wurde auf dem Kirmesplatz in St. Wendel/Marpingen der hintere Reifen eines Ford Kuga grau mittels einem spitzen Gegenstandes platt gestochen. Das Fahrzeug war auf dem Kirmesplatz ordnungsgemäß geparkt. In dem gleichen Zeitraum wurden auch mehrere Mülltonnen in diesem Bereich umgeworfen. Der Müll wurde auf der Straße verteilt. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizei in St. Wendel unter 06851/8980

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- DGL

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell