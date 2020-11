Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht bei Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin auf B 41 bei Namborn

NambornNamborn (ots)

Am Montag, 23.11.2020, gg. 19.15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 41, Einmündung zur L 132(Rtg. Einkaufszentrum Allerburg). Hier war ein PKW-Fahrer auf der B 41 in Rtg. Nohfelden unterwegs. Gleichzeitig befuhr eine Fahrradfahrerin die B 41 bei Dunkelheit in Gegenrichtung. An der o.g. Einmündung wollte diese Fahrradfahrerin, die kein Licht an ihrem Fahrrad eingeschaltet hatte, nach links in Rtg. Allerburg abbiegen. Hierbei kam es einer seitlichen Berührung mit dem o.g. PKW. Der PKW-Fahrer hielt nach dem Zusammenstoß an und sicherte die Unfallstelle ab. Als er sich mit der Fahrradfahrerin bezüglich Verkehrsunfall austauschen wollte, war diese bereits wieder verschwunden. Diese war zuvor kurz von einer zufällig vorbeikommenden Rettungswagenbesatzung hinsichtlich möglicher Verletzungen befragt worden. Nachdem sie dies verneint hatte, verließ sie die Unfallstelle unerlaubt ohne weitere Angaben zu machen. Der PKW-Fahrer seinerseits stellte dann einen Schaden an seinem PKW fest. Bei Fahrradfahrerin soll es sich um eine Frau zw. 40 und 50 Jahren und schmaler Figur gehandelt haben. Diese trug dunkle Kleidung. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die weitere Angaben zu der Fahrradfahrerin machen können.

