Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Scheibe an einem abgestellten PKW in St. Wendel eingeschlagen

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Montag, 23.11.2020, wurde an einem abgestellten PKW auf einem Parkplatz hinter dem " Saalbau" in der Balduinstraße eine Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde hierbei nichts. Bei dem o.g. PkW handelt es sich um einen roten VW-Passat. Ob es sich im vorliegenden Fall um einen versuchten PKW-Aufbruch oder um eine Sachbeschädigung handelt, ist bisher nicht bekannt. Die Tatzeit kann zw. 17.30 Uhr und 18.30 Uhr eingegrenzt werden. DIe Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Beschädigung machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell