Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Skateboardfahrer bei Verkehrsunfall auf L 134 bei Bliesen verletzt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Dienstag, 17.11.20, gg. 18.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Skateboardfahrer und einem PKW-Fahrer auf der L 134 bei Bliesen. Dort befuhr ein Skateboardfahrer, ein 14-jähriger aus St. Wendel, verbotswidrig die o.g. Landstraße von Bliesen in Rg. Winterbach. Auf dem dortigen abschüssigen und unbeleuchteten Teilstück wurde er dann von einem nachfolgenden PKW-Fahrer erfasst, der auf den Skateboardfahrer auffuhr. Dieser wurde durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn geschleudert und hierbei schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen musste er in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW-Fahrer hatte den dunkel gekleideten Skateboardfahrer nach eigenen Angaben so spät wahrgenommen, so dass er nicht mehr entsprechend reagieren konnte. Wegen des Verkehrsunfalls kam es auf der o.g. Strecke zu Verkehrsbehinderungen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

