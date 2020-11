Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem PKW-Fahrer auf der B 420 bei Dörrenbach

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Montag, 16.11.2020, gg. 14.00 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer mit seinem PKW der Marke Audi, die B 420 von Werschweiler in Rtg. Dörrenbach. Bei regennasser Fahrbahn verlor dort in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbah ab und rutschte eine tiefe Böschung hinunter, wo er dann erst an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Infolge des Verkehrsunfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Unfallursache dürfte im vorliegenden Fall nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

