Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Schlägerei am Bahnhof in St. Wendel

St. WendelSt. Wendel (ots)

Bereits am Dienstag, 10.11.20202, gg. 14.06 Uhr, meldeten Passanten eine Schlägerei am Bahnhof in St. Wendel. Dort sei es im Bereich des Gleises 1, in Höhe der früheren dortigen Bahnhofsgaststätte, zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendlichen gekommen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung sei einer der Jugendlichen von einem anderen traktiert worden, hierbei sei dieser geschlagen und getreten worden. Die Polizei St. Wendel war kurz nach dem Notruf vor Ort, konnte aber nur noch einen der Jugendlichen vor Ort antreffen. Der Kontrahent, der unter Umständen auch verletzt gewesen sein dürfte, war nicht mehr vor Ort. Die angetroffenen Personen vor Ort wollten oder konnten zu dessen Personalien keine Angaben machen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Da die weitere Sachbearbeitung von der Bundespolizei Bexbach erfolgt, können Hinweise auch gleich dorthin gerichtet werden(Tel.:06826/522-0).

