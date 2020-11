Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gedenkkranz von Gedenkstätte in St. Wendel gestohlen

St. WendelSt. Wendel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 11.11.2020, wurde von einer Gedenkstätte in der Kelsweiler Straße ein niedergelegter Kranz gestohlen. Der Kranz war zuvor vom Landrat des Landkreises St. Wendel in Gedenken an die Reichspogromnacht neben einer Gedenkstele dort abgelegt worden. Nachdem eine Suche nach dem Kranz in der näheren Umgebung des Niederlegorts nicht erfolgreich war, wurden mittlerweile polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben über den Diebstahl machen können, bzw. die Auffälligkeiten im Bereich des Niederlegorts bemerkt haben. Über den Diebstahl wurde teilweise bereits kurz in einem Pressebericht berichtet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell