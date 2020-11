Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Samstagnachmittag, 07.11.2020, ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der Bahntrasse in St. Wendel ein Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer war mit seinem Fahrrad aus Richtung Oberthal kommend in Fahrtrichtung St. Wendel auf der zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten Bahntrasse unterwegs. Vermutlich kam es zu einem Missverständnis mit anderen Benutzern der Bahntrasse, wodurch der Fahrradfahrer in der Folge zu Fall kam. Er wurde durch den Sturz verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei St. Wendel in Verbindung zu setzen.

