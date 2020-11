Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Raub auf Tankstelle in Bliesen geklärt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Montag, 02.11.2020, kam es zu einem Raub auf einem Tankstellengelände in der St. Wendeler Straße. Nach Öffnung der Tankstelle, begab sich dort ein unbekannter Mann, dessen Gesicht durch eine Mund-Nasen-Maske und eine Wollmütze verdeckt war, in den Verkaufsraum der Tankstelle. Nachdem er sich kurz im Verkaufsraum umgesehen hatte, ging der Mann auf die Kassiererin zu und zwang diese mit einem Messer in der Hand ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Noch bevor die Frau das Geld aus der Kasse herausnehmen konnte, griff er selbst in die geöffnete Kasse und nahm die Geldscheine aus der Kasse. Es handelt sich hierbei um einen Betrag von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß aus der Tankstelle in Rtg. Ortsmitte. Die Kassiererin alarmierte sofort die Polizei, die umgehend am Tatort erschien. Im Rahmen erster Fahndungsmaßnahmen konnte hierbei ermittelt werden, dass der Täter weiter mit einem Fahrrad durch Seitenstraßen in Bliesen gefahren war. Weiter konnte auch eine Beschreibung des Täters erlangt werden. Der Täter konnte an diesem Morgen nicht mehr ermittelt werden. Durch den Kriminaldienst der Polizei St. Wendel wurden die weiteren ERmittlungen übernommen. Diesbezüglich wurden auch Anlieger nach dem Täter befragt. Am frühen Dienstagmorgen fiel einem aufmerksamen Passanten dann eine auffälliger Mann im Ortszentrum von Bliesen auf. Er verständigte sofort die zuständige Polizei. Die Polizei erschien umgehend an der gemeldeten Örtlichkeit und traf die gemeldete Person an. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen 40-jährigen Mann aus St. Wendel handelt. Da sich Verdachtsmomente gegen den Mann bestätigten, wurde er vorläufig festgenommen. Nach weiteren Ermittlungen wurde er dann beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Gegen den Mann wurde dort ein Haftbefehl erlassen und er wurde die JVA verbracht. Da zudem Verdachtsmomente gegen den Mann wegen eines weiteren Raubs auf einen Textilmarkt in Bliesen entstanden, wurden auch diese Ermittlungen wieder aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. Der vorliegende Raub auf die Tankstelle konnte von der Polizei nicht zuletzt wegen des schnellen und besonnenen Handelns des o.g. Zeugens in so kurzer Zeit geklärt werden.

