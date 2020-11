Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Auffahrunfall mit einem Verletzten auf der L 133 zw. Marpingen und Alsweiler

MarpingenMarpingen (ots)

Am Samstag, 31.10.2020, gg. 13.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 133 Marpingen und Alsweiler. Dort befuhren 2 PKW's die o.g. Strecke von Marpingen in Rtg. Alsweiler. Gleichzeitig befuhr ein Rettungswagen, der sich im Einsatz befand, die o.g. Strecke mit Sonderrechten in Gegenrichtung. Der erste entgegenkommende Fahrzeugführer bremste wegen dem entgegenkommenden Rettungswagen daraufhin ab. Der zweite Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das erste Fahrzeug auf. Durch diesen Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt und ein Fahrzeuginsasse zudem leicht verletzt. Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

