Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Gesamtschule in Marpingen

MarpingenMarpingen (ots)

Am Montag, 02.11.2020, wurde festgestellt, dass in der Marienstraße in das Schulgebäude der Gesamtschule Marpingen eingebrochen worden war. Aus mehreren Klassenräumen wurden hierbei die Beamer gestohlen. Die Täter dürften im vorliegenden Fall durch ein Fenster eingestiegen sein. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 29.10.2020 und dem 02.11.2020. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, bzw. die auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben.

