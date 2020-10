Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall auf B 41 bei Oberlinxweiler verletzt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Donnerstag, 29.10.2020, gg. 07.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 41 bei Oberlinxweiler. Dort befuhr ein PKW-Fahrer die B 41 von St. Wendel in Rtg. Ottweiler. Als er sich in Höhe der Auffahrt Oberlinxweiler befand, wollte gleichzeitig ein LKW-Fahrer von Oberlinxweiler kommend auf die B 41 auffahren. Hierbei übersah er den PKW-Fahrer, der sich etwa in seiner Höhe befand und fuhr auf diesen auf. Der PKW-Fahrer wurde hierbei verletzt. An dem PKW entstand hoher Sachschaden. Durch den Verkehrsunfall kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

