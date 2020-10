Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Motorroller-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der L 134 bei St. Wendel verletzt

St. WendelSt. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 28.10.2020, gg. 11.00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 134. Dort befuhr der Fahrer eines Motorrollers die L 134 von St. Wendel nach Bliesen. In Höhe der Auffahrt zur B 41 verlor er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann und musste durch einen Rettungsdienst behandelt werden. Weitere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

