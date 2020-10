Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: mehrere PKW's in Oberlinxweiler aufgebrochen

St. WendelSt. Wendel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 29.10.2020, wurden mehrere PKW auf einem Parkplatz eines Autohauses in der Jakob-Stoll-Str. aufgebrochen. Der oder die Täter stahlen nach dem Aufbruch Fahrzeugteile aus diesen Fahrzeugen. Hierbei wurden sowohl Fahrzeugteile aus dem Fahrzeuginnenraum, wie etwa einen Steuerknüppel, aber auch Teile aus dem Motorraum, wie etwa Elektronikteile, entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können bzw. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesen Bereich gemacht haben.

