Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 26.10.20, gg. 11.30 Uhr, ereignete sich in der Alsfassener Straße ein Verkehrsunfall. Dort befuhr ein unbekannter PKW-Fahrer die Alsfassener Straße in Rtg. Bliesen. Hierbei touchierte er den Außenspiegel eines dort abgestellten blauen Opel-Insignia und beschädigten diesen Spiegel. Nach dem Verkehrsunfall hielt der Unfallverursacher allerdings nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell