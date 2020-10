Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: geparkter PKW in Marpingen zerkratzt

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Montag, 26.10.20, wurde in Marpingen ein PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Ford-Kuga, der in der Alsbachstraße abgestellt war. Der Lack des PKW's wurde dort an allen 4 Türen beschädigt. Es wurde jeweils großflächig ein " X" tief in den Lack eingeritzt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.

