Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Alkoholisierter Fahrer in St. Wendel-Bliesen

St. Wendel (ots)

Einer Streife der Polizeiinspektion St. Wendel fiel in der Nacht zum Sonntag (25.10.2020) gg. 01:00 Uhr ein Fahrzeug auf, welches in Schlangenlinien geführt wurde. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte in der Atemluft des 52-jährigen Fahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der durchgeführte Atem-Alkoholtest brachte ein Ergebnis über der 1,0 Promille Grenze. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Mitfahrer mussten ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

