Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Marpingen; Unfallflucht mit gelb-orangefarbenem PKW

St. Wendel (ots)

Am späten Samstagnachmittag (24.10.2020) ereignete sich auf der L 133 zwischen Marpingen und Alsweiler ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der unfallverursachende Pkw Opel Corsa mit Kreiskennzeichen WND (weiteres bekannt) fuhr hinter mehreren Fahrzeugen die L 133 von Marpingen in Richtung Alsweiler und versuchte diese im Überholverbot zu überholen. Dabei erkannte er den entgegenkommenden Pkw zu spät und streifte diesen. Anschließend flüchtete er weiter in Richtung Alsweiler. An dem geschädigten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Auch bei dem Verursacher muss aufgrund der festgestellten Unfallspuren ein erheblicher Streif- und Glasschaden entstanden sein, jedoch konnte das flüchtige Fahrzeug im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei St. Wendel bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06851-8980

