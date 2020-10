Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: St.Wendel-Werschweiler; Fahrer fährt alkoholisiert gg. Betonmauer

St. Wendel (ots)

Am Freitagabend (23.10.2020), kurz vor Mitternacht, fuhr ein 70-jähriger Fahrer mit seinem Pkw gegen eine aus Beton errichteten Grundstücksmauer in der Straße "Zum Erwesrech 8". Dabei wurde er erheblich verletzt. Die den Unfall aufnehmenden Beamten erkannten, dass in der Atemluft des Fahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war. Eine Blutprobe wurde dem Fahrer später im Krankenhaus entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

