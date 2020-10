Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Baucontainer und einen LKW im Bereich Theley

Tholey (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 21.10.2020, wurden im Gewerbegebiet "Hanacker" 2 Einbrüche begangen. Unbekannte Täter brachen dort zunächst einen Baucontainer auf. Aus dem Baucontainer wurden mehrere hochwertige Baumaschinen, hierunter auch größere Maschinen, die nur schwer mit einem PKW abtransportiert werden können, entwendet. Zudem wurde auch an einem dort abgestellten LKW eine Scheibe eingeschlagen. Ob aus dem LKW etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, bzw. die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich bemerkt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell