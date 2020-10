Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer in Alsweiler

Marpingen (ots)

Am Samstag, 17.10.2020, gg. 12.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletztem Fahrradfahrer in der Tholeyer Straße. Zu dieser Zeit befuhr ein Fahrradfahrer die Tholeyer Straße aus Rtg. Tholey kommend. Gleichzeitig wollte der Fahrer eines Lieferfahrzeugs vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Er übersah hierbei den Fahrradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Wegen dieses Verkehrsunfalls kam es in diesem Bereich zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

