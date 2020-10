Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Gebäude des Bauhofs Marpingen

Marpingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 23.10.2020, wurde in das Gebäude des Bauhofs der Gemeinde Marpingen eingebrochen. Das freistehende Gebäude befindet sich neben der L 133 zwischen den Ortsteilen Marpingen und Alsweiler. An dem Gebäude wurde gewaltsam das Garagentor geöffnet, so dass auf diesem Weg dann das Gebäude betreten werden konnte. Im Innern des Gebäudes wurde dann nach Wertgegenständen gesucht. Es wurden hierbei dann mehrere Gartengeräte und mehrere motorisierte Arbeitsgeräte gestohlen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Auffälligkeiten in diesem Bereich bemerkt haben bzw. Angaben zu dem Einbruch machen können.

