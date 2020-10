Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Berschweiler gestürzt

Marpingen (ots)

Am Sonntag, 04.10.2020, gg. 16.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dirminger Straße. Dort befuhr ein PKW-Fahrer die Dirminger Straße aus Rtg. Marpingen kommend und wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Hinter dem PKW fuhren ein Motorroller und ein Motorrad. Diese bemerkten zu spät, dass der PKW-Fahrer seine Geschwindigkeit verlangsamte um abzubiegen. Beide Zweirad-Fahrer verloren in diesem Zusammenhang die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen beide zu Fall. Zumindest die Fahrerin des Motorrollers wurde hierbei verletzt. In Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel

WND- ESD

Mommstraße 37-39

66606 St. Wendel

Telefon: 06851/8980

E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell