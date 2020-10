Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vandalismus an sogenanntem "Streetbody"

St. Wendel-Hoof, Vorstadtstraße (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Vandalismusschaden in der Vorstadtstraße in St. Wendel-Hoof, bei dem ein sogenannter "Streetbody" bzw. eine im öffentlichen Straßenverkehr hinweisende Signalfigur durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Geschädigt wurde hierbei der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung Hoof. Hinweise bitte an die Polizei in St. Wendel unter: 06851/898-0.

